مرور الجيزة: غلق جزئى للكوبرى المعدنى 15 يوما بسبب أعمال صيانة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، بالإشراف على أعمال صيانة وتطوير كوبرى الجيزة المعدنى لمدة 15 يوما حرصا على سلامة قائدى المركبات أعلى الطريق لمنع انزلاق السيارات خلال فصل الشتاء المقبل.

وأكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث للمرور، أن هناك أعمال صيانة أعلى كوبرى الجيزة المعدنى تقوم بها الشركة المنفذة لاستكمال الأعمال التى بدأتها خلال الفترة الماضية وسيتم عمل طبقة إيبوكسى بالحارة اليسرى من مطلع الكوبرى بشارع ربيع الجيزاوى لعدد 5 باكيات تبدا من نهاية مطلع الكوبرى بالجيزاوى حتى تلاقى مطلعى الهرم وربيع الجيزاوى للقادم من كوبرى فيصل بعرض 3 مترا وبطول 140 مترا، مما يستلزم غلق جزئى للكوبرى لمدة 15 يوما.

وأضاف مدير التخطيط، أن تلك الأعمال تبدأ من اليوم الخميس 10 ديسمبر 2015 وتنتهى يوم الخميس 24 ديسمبر بنهاية السنة الحالية وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم حركة المركبات فى ظل ترك حارة مرورية يمين الأعمال بعرض 3 مترا وكذلك حارتين كاملتين يسار الطريق بعرض 6 مترا وذلك لعدم التأثير على الحارة المرورية.