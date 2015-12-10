حبس تاجر 4 أيام لاتهامه ونجلته بالاستيلاء على أموال المواطنين بالهرم

أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، بحبس "م.ا" تاجر، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من عدد من المواطنين بحجة استثمارها والنصب عليهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها محمد معبد وكيل أول النيابة، أن المتهم الأول فى القضية "م.ا" استولى على مبالغ طائلة من عدد كبير من المواطنين بحجة توظيفها مقابل أرباح مالية ضخمة يسددها لهم شهرياً، وذلك بالإشتراك مع المتهمة الثانية "ى.م" الناشطة السياسية، وأنهم بعدما تمكنوا من جمع مبالغ مالية ضحمة من المواطنين تخطت الملايين، سافرت الفتاة إلى بريطانيا هاربة من ملاحقات المواطنين، واختفى والدها عن الأنظار.

وأضافت التحقيقات، أن عدد من المواطنين الذين تعرضوا لعملية النصب تقدموا ببلاغات إلى مباحث الأموال العامة بالجيزة، وبالتحرى تبين أن المتهم يعمل تاجر واستولى على مبالغ المواطنين لاستثمارها، وبعدها نصب عليهم واختفى، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على تاجر لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح، وتبين أن المتهم والد ناشطة سياسية، وكان قد تردد على مواقع التواصل الاجتماعى أن وزارة الداخلية اختطفتها وتعرضت للاختفاء القسرى، إلا أنه تبين أنها هربت إلى بريطانيا بعد استيلاء والدها على مبالغ مالية من المواطنين.