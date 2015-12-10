استدعاء رئيس تحرير بوابة الأهرام للتحقيق في بلاغ «الزند» بشأن «أرض بورسعيد»

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق ملف أوراق قضية «أرض نادي قضاة بورسعيد» إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيق في القضية، وقرر قاضي التحقيق استدعاء صحفيين من «بوابة الأهرام» لسماع أقوالهما في القضية في جلسة تحقيق الأسبوع المقبل.

تلقت نقابة الصحفيين إخطارا من المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق بمحكمة استئناف القاهرة، باستدعاء الزميل هشام يونس رئيس التحرير التنفيذي لـ «بوابة الأهرم»، والزميل أحمد عبدالعظيم عامر الصحفي في «بوابة الأهرام»، للتحقيق معهما، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري، وذلك لسؤالهما في البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل في القضية رقم 61 لسنة 2014 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة بعد نشر موضوع بـ «بوابة الأهرام» حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال تولي الزند رئاسة نادي قضاة مصر.

كان علي طه المحامي، قد تقدم ببلاغ ضد وزير العدل أحمد علي إبراهيم الزند، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر بـ «بوابة الأهرام الإلكترونية» بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من السعر الحقيقي.

وطلب مقدم البلاغ “بالتحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمها” ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام.

أشار مقدم البلاغ إلى أن التحقيق سالف الذكر مرتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة بموضوع البلاغ رقم 18469 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام، الذي تقدم به طالبًا بضمّه إلى البلاغ رقم 61 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، منوها إلى أنه قدم استعجالاً بالبلاغ رقم 2196 بتاريخ 15/10/2014 عرائض النائب العام”.

وقال مصدر مطلع لـ «بوابة الأهرام» إن جهازًا رقابيًا قد أودع تقريره في القضية رقم 16244 لسنة 2015 بشأن بلاغ جديد قدمه المحامي سالف الذكر للنائب العام بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، للمطالبة بالتحقيق فيما نشرته “بوابة الأهرام” الإلكترونية بشأن اتهام “الزند” ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من السعر الحقيقي.