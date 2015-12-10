أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

التربية الرياضية تتوج بطلًا لجامعة سوهاج في كرة الطائرة

Google+ Print
التربية الرياضية تتوج بطلًا لجامعة سوهاج في كرة الطائرة التربية الرياضية تتوج بطلًا لجامعة سوهاج في كرة الطائرة

التربية الرياضية تتوج بطلًا لجامعة سوهاج في كرة الطائرة

أعلن الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، عن إحراز فريق كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، لقب بطولة الجامعة لكرة الطائرة “طلبة”، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية في الفترة من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر الجاري بملاعب المدينة الجامعية طالبات،  وأكد أن هذا الفوز جاء بعد تغلبها على فريق كلية التعليم الصناعي بشوطين مقابل لا شئ.

وأشار نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي إلى أن البطولة إختتمت بمنافسة بين كلية التربية الرياضية والتعليم الصناعي علي اللقب، لتظفر كلية التربية الرياضية بالمركز الأول والتعليم الصناعي بالمركز الثاني، في حين تغلبت كلية التمريض علي الطب البشري لتحصد المركز الثالث بالبطولة.

يذكر أن الكليات المشاركة في البطولة قسمت إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فريق كليات ‘‘الحقوق، الزراعة، الطب بشري، الألسن، التربية رياضية، الآداب، العلوم”، أما المجموعه الثانية فضمت ” الطب البيطري، التجارة، التربية، الصيدلة، التعليم صناعي، الهندسة، التمريض”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا