التربية الرياضية تتوج بطلًا لجامعة سوهاج في كرة الطائرة

أعلن الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، عن إحراز فريق كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، لقب بطولة الجامعة لكرة الطائرة “طلبة”، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية في الفترة من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر الجاري بملاعب المدينة الجامعية طالبات، وأكد أن هذا الفوز جاء بعد تغلبها على فريق كلية التعليم الصناعي بشوطين مقابل لا شئ.

وأشار نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي إلى أن البطولة إختتمت بمنافسة بين كلية التربية الرياضية والتعليم الصناعي علي اللقب، لتظفر كلية التربية الرياضية بالمركز الأول والتعليم الصناعي بالمركز الثاني، في حين تغلبت كلية التمريض علي الطب البشري لتحصد المركز الثالث بالبطولة.

يذكر أن الكليات المشاركة في البطولة قسمت إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فريق كليات ‘‘الحقوق، الزراعة، الطب بشري، الألسن، التربية رياضية، الآداب، العلوم”، أما المجموعه الثانية فضمت ” الطب البيطري، التجارة، التربية، الصيدلة، التعليم صناعي، الهندسة، التمريض”.