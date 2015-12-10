رئيس مدينة القصير يقود حملة لرفع الإشغالات بسوق المدينة فى البحر الأحمر

قاد اليوم اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، ويرافقه سكرتير المدينة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بخارج وداخل سوق المدينة الجديد، بحضور قوة أمنية من قسم شرطة القصير، ومديرى إدارة البيئة والمتابعة والإدارة الهندسية، ومدير سوق المدينة، ومدير أمن ديوان الوحدة المحلية لمدينة القصير.

وتمكنت الحملة من رفع 30 حالة إشغال طريق وتحررت المحاضر اللازمة من قبل الشرطة المرافقة للحملة.

وأكد اللواء الشاهد، أن الحملة استهدفت رفع الإشغالات بخارج السوق وحدود الباكيات الموجودة داخل السوق وأى إشغالات تعوق حركة المرور، ووجه رئيس المدينة تعليماته لمديرى إدارة المتابعة والبيئة والشرطة بتكثيف الحملات على مدار 24 ساعة لعدم عودة الباعة لاحتلال أماكنهم بمجرد مغادرة المكان.

ووجه رئيس مدينة القصير تعليماته لمدير إدارة البيئة والنظافة بالمرور على السوق، لضبط أى مخالفات بيئية.

وشدد اللواء الشاهد على عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، وعدم عودة الباعة الجائلين للانتشار مرة أخرى، وأضاف رئيس المدينة أنه يسعى بكل جدية لإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينة، وأنه سوف يستمر المضى قدماً فى استئناف تلك الحملات والتعامل بكل حسم وشدة مع تلك المخالفات دون أى استثناءات.