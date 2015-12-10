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تجديد حبس إسماعيل الإسكندرانى 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

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تجديد حبس إسماعيل الإسكندرانى 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية تجديد حبس إسماعيل الإسكندرانى 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية
جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس الناشط إسماعيل الإسكندرانى، 15 يوماً، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على إسماعيل الإسكندرانى، منذ عدة أيام، فى مطار الغردقة، عقب عودته إلى بعد استضافة جامعية فى أوروبا وأمريكا، ووجّهت النيابة للمتهم، تهمتى الانضمام إلى جماعة إرهابية (الإخوان)، ونشر أخبار كاذبة.
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