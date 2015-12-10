الخلايا الجذعية أحدث علاجات الصلع ..اعرف المحاذير

علاج الصلع بالخلايا الجذعية

>الصلع من أكبر مشاكل الشعر التى يواجهها الرجال والنساء على حد سواء، وهناك العديد من الاسباب التى تؤدى الى ظهور مشكلة الصلع، منها الوراثية والمرضية.

تتعدد علاجات الصلع وتختلف تبعا لكل حالة، ويعد "المينوكسيديل" من أهم العلاجات المستخدمة للصلع وخاصة النوع الوراثى الذكرى, فيما يعد علاج الصلع بإستخدام الخلايا الجذعية من أحدث الوسائل العلاجية للقضاء على الصلع.

عن هذا العلاج تقول أخصائية الأمراض الجلدية هديل جهاد أن العلاج بالخلايا الجذعية يعتبر من أفضل وأحدث الطرق المتبعة لعلاج مرض الصلع.

>و الخلية الجذعية هى الخلية الأم لجميع خلايا الجسم، وتعرف "بالخلايا البدائية" وبعد استخلاص هذه الخلايا يتم فصل مواد النمو منها، وهى المواد التى تساعد الخلايا الجذعية على التكاثر بمعدل قد يصل إلى 250 مرة، تلك المواد هى التى يتم حقنها فى فروة الرأس لعلاج الصلع حيث تعمل على تحفير ونمو الخلايا الجذعية القديمة الموجودة بالجلد والتى قد تكون توقفت عن النمو مسببة الصلع.

حالات صلع لا يصلح علاجها بالخلايا الجذعية

علاج الصلع بالخلايا الجذعية لا يصلح لجميع الحالات، فتبعا لرأى هديل هذا العلاج يحظر استخدامه لمرضى الأورام السرطانية حتى لو تم الانتهاء من علاج السرطان بشكل كامل.

> كما يحظر علاج الصلع بالخلايا الجذعية لدى النساء اللاتى لديهن تاريخ وراثى لأورام الثدى، وذلك لأن مواد تحفيز النمو التى تستخدم فى تحفيز الخلايا الجذعية يمكنها أن تنتقل إلى الدم ومنه إلى الخلايا السرطانية الكامنة أو القابلة للتحول، وهو ما يؤدى إلى تحفيزها أو نموها مرة أخرى.

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