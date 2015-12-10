الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا الى غائم جزئيا بوجه عام وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الغربية والجزر، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام ونشطة أحيانا فوق البحر خاصة شمالا فى آخر الليل والفترة الصباحية وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق ، خاصة الداخلية الغربية.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25/30 كم/ساعة بوجه عام على اليابس & شرقية - شمالية شرقية / 25 - 38 كم/ ساعة بوجه عام فوق البحر، تصل 50 كم/ساعة أحياناخاصة شمالا فى آخر الليل والفترة الصباحية.

البحر .. متوسط الى مضطرب أحيانا خاصة شمالا في آخر الليل .. بارتفاع قدمين إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة و ستة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشر و 27 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و39 دقيقة مساء .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 27 18 85 30 .

> دبي 26 20 80 30 .

> الشارقة 26 17 80 25.

> عجمان 27 16 75 25.

> أم القيوين 26 15 75 30 .

> رأس الخيمة 27 14 75 30 .

> الفجيرة 26 20 80 35.

> العين 27 14 85 25 .

> ليوا 29 13 90 30 .

> الرويس 26 17 85 30 .

> السلع 26 16 85 25.

> دلما 25 18 80 35 .

> طنب الصغرى 25 18 80 35 .

> طنب الكبرى 25 18 80 35 .

> أبوموسى 25 18 80 35.