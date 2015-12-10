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بدء تنفيذ خط الطرد المركزى لقرية القصر بـ12 مليون جنيه فى الوادى الجديد

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بدء تنفيذ خط الطرد المركزى لقرية القصر بـ12 مليون جنيه فى الوادى الجديد بدء تنفيذ خط الطرد المركزى لقرية القصر بـ12 مليون جنيه فى الوادى الجديد
قال سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الخميس، إنه قد تم إسناد مشروع خط الطرد المركزى لقرية القصر الإسلامية بتكلفة 12 مليون جنيه إلى فرع جهاز التعمير بالمحافظة، والذى بدوره قام بتسليم المشروع إلى أحد المقاولين على أن يتم الانتهاء منه خلال شهر إبريل القادم.

وأضاف "محمود"، أن هذا المشروع يتم تنفيذه بطول 14 كيلو مترا، والذى سيسهم فى توطين تقسيمات الظهير الصحراوى، والتى تتم إقامتها بالمنطقة بجانب حل مشكلة الصرف الصحى التى تعانى منها منازل قرية القصر الإسلامية بصفة متكررة.

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