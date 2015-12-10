محافظ الدقهلية: دراسة لإقامة مصنع أعلاف فى المنطقة الصناعية بتمويل صينى

التقى محافظ الدقهلية حسام الدين إمام بممثلى إحدى المؤسسات الصناعية الصينية فى مجال إنتاج الأعلاف الحيوانية وأعلاف الأسماك حيث طرح الوفد الصينى مطالبا لإقامة مصنعا لإنتاج الأعلاف الحيوانية وأعلاف الأسماك على غرار ما تم إقامته بمدينة السادات.

وتبلغ تكلفة المصنع المقترح إقامته بإجمالية إنشاءات ومعدات ما بين 60 إلى 70 مليون جنيه، ويحتاج إنشاؤه إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مربع ويستوعب عمالة مباشرة ومتنوعة 250 عاملا، ويتم إقامته خلال عام من بدء استلام الأرض ويخدم 2000 مزارع، وقد أكد محافظ الدقهلية على الاهتمام بالاستثمار والتنمية الاقتصادية أعرب عن ترحيبه بالجانب الصينى ليكون مشاركا فى الاستثمار على أرض محافظة الدقهلية.

وأكد أن مصر لها رئيس قوى وبها جيش قوى مشيرا إلى عمق العلاقات المصرية الصينية، وأوضح الجانب الصينى أن المصنع المقترح يتم إنشائه على الطراز المصرى وبالخامات المصرية ويضم معامل على مستوى عال من التكنولوجيا الصينية..

وأكد المحافظ على أن يتم الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للتنفيذ وبدء تشغيله وهو عام واحد فقط من بداية تخصيص الأرض. وأشار إلى ضرورة مساهمة الجانب الصينى فى اعمال المرافق للمصنع المذكور والتى تشمل ( الطرق – الكهرباء – المياه ) ووجه المحافظ لضرورة مخاطبة هيئة الاستثمار لدراسة الجدوى للمصنع المذكور وان يتم التنسيق بين كافة الاجهزة لمساندة دعم انشاء المصنع المشار إليه.

وأضاف أن المحافظة ستقدم كل الدعم للجانب الصينى وإزالة أية معوقات تعوق التنفيذ.. وقد وجه المحافظ لمدير الاستثمار ومدير عام التخطيط العمرانى لمرافقة الوفد الصينى غدا لمعاينة قطعة الارض بالمنطقة الصناعية بالعصافرة لإقامة المصنع المقترح حتى يقوم الجانب الصينى بوضع التصميمات وفقا لمعاينة الموقع على الطبيعة، مشيرا إلى دعمه شخصيا لهذا المشروع الذى يصب فى دعم التنمية والاستثمار فى مصر مؤكدا على قوة العلاقات المصرية الصينية مشيرا إلى أن الصين دولة عظيمة لها ثقلها فى المجال الصناعى والإنتاجى على مستوى العالم وقد حضر اللقاء وكيل وزارة الاسكان ومدير عام التخطيط العمرانى ومدير عام المتابعة.