محافظ دمياط يعلن بدء أعمال الجسات والرفع المساحى لمدينة دمياط للأثاث

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى بيان صحفى اليوم الخميس، إنه تم البدء في أعمال الجسات والرفع المساحى لمشروع مدينة دمياط للاثاث والذى ينفذه مكتب الإستشارين المتحدون الفائز بمناقصة إعداد الدراسات الإستشارية والتصميمية لإنشاء المدينة الصناعية النموذجية الجديدة.

وأعد فريق العمل من المهندسين الإستشاريين ميزانية شبكية وأخذ الإحداثيات عن طريق جهازg.p.s وكذلك عمل خطوط الكنتور لامكانية حساب اعمال الردم والحفر المطلوب.

وكان المحافظ شهد الأسبوع الماضى مراسم توقيع عقد الأعمال الإستشارية والتصميمية بين مكتب الإستشاريين المتحدين ومركز تحديث الصناعة للبدء فى إنشاء مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدان الواقعة فى المنطقة المحصورة بين الطريق الدولى الساحلى وطريق دمياط بورسعيد.

وأضاف المحافظ، أن المدينة تضم أكبر مركز تكنولوجى عالمى لصناعة الأثاث على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما توفره المدينة من فرصاً تسويقية هائلة لهذه الصناعة الإستراتيجية الهامة للإقتصاد الدمياطى من خلال مراكز عالمية للتسويق بالمدينة وأخرى تخزينية ومناطق صناعية للورش الصغيرة والمتوسطة والصناعات المكملة بأحدث التصميمات وفقاً للمعايير الدولية لتنمية المناطق الصناعية.