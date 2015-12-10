أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط يعلن بدء أعمال الجسات والرفع المساحى لمدينة دمياط للأثاث

Google+ Print
محافظ دمياط يعلن بدء أعمال الجسات والرفع المساحى لمدينة دمياط للأثاث محافظ دمياط يعلن بدء أعمال الجسات والرفع المساحى لمدينة دمياط للأثاث
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى بيان صحفى اليوم الخميس، إنه تم البدء في أعمال الجسات والرفع المساحى لمشروع مدينة دمياط للاثاث والذى ينفذه مكتب الإستشارين المتحدون الفائز بمناقصة إعداد الدراسات الإستشارية والتصميمية لإنشاء المدينة الصناعية النموذجية الجديدة.

وأعد فريق العمل من المهندسين الإستشاريين ميزانية شبكية وأخذ الإحداثيات عن طريق جهازg.p.s وكذلك عمل خطوط الكنتور لامكانية حساب اعمال الردم والحفر المطلوب.

وكان المحافظ شهد الأسبوع الماضى مراسم توقيع عقد الأعمال الإستشارية والتصميمية بين مكتب الإستشاريين المتحدين ومركز تحديث الصناعة للبدء فى إنشاء مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدان الواقعة فى المنطقة المحصورة بين الطريق الدولى الساحلى وطريق دمياط بورسعيد.

وأضاف المحافظ، أن المدينة تضم أكبر مركز تكنولوجى عالمى لصناعة الأثاث على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما توفره المدينة من فرصاً تسويقية هائلة لهذه الصناعة الإستراتيجية الهامة للإقتصاد الدمياطى من خلال مراكز عالمية للتسويق بالمدينة وأخرى تخزينية ومناطق صناعية للورش الصغيرة والمتوسطة والصناعات المكملة بأحدث التصميمات وفقاً للمعايير الدولية لتنمية المناطق الصناعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365