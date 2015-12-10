السفير الهندى من الإسماعيلية:3 مليار دولار حجم التبادل التجارى بيننا ومصر

أكد سنجاى بهاريتشا السفير الهندي بمصر عمق العلاقات التي تربط بين مصر والهند حكومة وشعبا منذ فجر التاريخ مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو ثلاثة ملايين دولار و هناك سعي بين حكومتي البلدين لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والثقافي .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده اليوم اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية والسفير الهندي ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة التجارية بالإسماعيلية بحضور الملحقين التجاري والثقافي بالسفارة أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس إدارات المناطق الصناعية والحرة ورؤساء جمعيات المستثمرين بالإسماعيلية ومديري الزراعة والصحة والتموين والقوى العاملة وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأضاف السفير أن الاسماعيلية في بؤرة اهتمام الحكومة الهندية لما تتمتع به من الموقع الجغرافي الاستراتيجي ولكونها في قلب المشروع القومي المصري الكبير لتنمية محور قناة السويس واستضافة أرضها استثمارات ومشروعات هندية كبيرة مشيرا إلى أن هناك طموحات وأفاق واعدة لتحقيق المزيد من الاستثمارات الهندية في مختلف المجالات خاصة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و أشاد محافظ الاسماعيلية بزيارة السفير الهندي والوفد المرافق له مؤكدا أن الاسماعيلية بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية الجادة وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتلك المشروعات.



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