القبائل تشكر الرئيس السيسى لتخصيص أول مقعد برلمانى لوسط سيناء

قدمت قبائل وسط سيناء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تخصيصه مقعدا برلمانيا لوسط سيناء لأول مرة، وأعربوا عن تقديرهم لدور القوات المسلحة فى سيناء.

جاء ذلك فى مؤتمر شعبى حاشد عقد اليوم فى قرية الجفجافة بمركز الحسنة بوسط سيناء، ونظمته قبيلة الأحيوات احتفالات بفوز ابنها النائب جازى سعد بعضوية البرلمان.

ونظم المؤتمر بحضور اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء، واللواء سامح عيسى، ممثلا عن محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية ورموز وقبائل سيناء.

وأكد أبناء القبائل فى كلماتهم أنهم منحوا فرصة غير مسبوقة بتخصيص مقعد برلمانى لهم، ومطالبين أجهزة الدولة بسرعة تفعيل تنمية سيناء، وأكدوا أنهم يقفون خلف القوات المسلحة ولن يسمحوا أن يتحول مخطط سيناريوهات سوريا واليمن على أرض سيناء.