محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية بمركز حوش عيسى

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، توفير كل التجهيزات الخاصة بالوحدة الصحية بقرية الكردود بحوش عيسى المقامة بالجهود الذاتية منذ عام 2012.

ووجه المحافظ مديرية الصحة لتوفير الأطقم اللازمة من الأطباء والتمريض والعمالة اللازمة لافتتاح الوحدة وتشغيلها لخدمة أهالى القرية.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها لمركز حوش عيسى، حيث تفقد مبنى الوحدة الصحية بقرية الكردود وكذا أعمال تدبيش الجزء المنهار من طريق حوش عيسى أبو المطامير أمام قرية أبو ملوط عند مصرف زاوية صقر بطول 100 متر، حيث وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التدبيش والتكاسى للترعة ورصف الطريق قبل نهاية الشهر الجارى لما يمثله هذا الطريق من أهمية كمحور رئيسى يربط بين الطريقين الزراعى والصحراوى.