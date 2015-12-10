أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية بمركز حوش عيسى

Google+ Print
محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية بمركز حوش عيسى محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية بمركز حوش عيسى
أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، توفير كل التجهيزات الخاصة بالوحدة الصحية بقرية الكردود بحوش عيسى المقامة بالجهود الذاتية منذ عام 2012.

ووجه المحافظ مديرية الصحة لتوفير الأطقم اللازمة من الأطباء والتمريض والعمالة اللازمة لافتتاح الوحدة وتشغيلها لخدمة أهالى القرية.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها لمركز حوش عيسى، حيث تفقد مبنى الوحدة الصحية بقرية الكردود وكذا أعمال تدبيش الجزء المنهار من طريق حوش عيسى أبو المطامير أمام قرية أبو ملوط عند مصرف زاوية صقر بطول 100 متر، حيث وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التدبيش والتكاسى للترعة ورصف الطريق قبل نهاية الشهر الجارى لما يمثله هذا الطريق من أهمية كمحور رئيسى يربط بين الطريقين الزراعى والصحراوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365