محافظ الشرقية يشارك بحفل زفاف ضابط فقد ذراعه فى عملية إرهابية

قال الرائد صلاح الحسينى الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، إن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، استجاب لدعوته لحضوره حفل زفافه اليوم، وحضر لتقديم التهنئة بمسقط رأسه بقرية الظواهرية مركز منشأة أبو عمر، فى حضور عدد من قيادات الشرطة والقيادات التنفيذية.

يذكر أن الحسينى عاد من لندن إلى محافظة الشرقية، بعد رحلة علاج لمدة 6 أشهر بأحد مستشفيات لندن، وفقد ذراعه الأيمن بعد عدة أيام من وصوله، بعد تعرضه لحادث إرهابى فى 28 نوفمبر الماضى، والتى عرفت بجمعة "حمل المصاحف" أثناء خروجه مع القوات لتمشيط مدينة أبو كبير.