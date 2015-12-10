أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الاثنين.. ميرفت التلاوى تناقش حقوق المرأة بملتقى جامعة المنصورة

Google+ Print
الاثنين.. ميرفت التلاوى تناقش حقوق المرأة بملتقى جامعة المنصورة الاثنين.. ميرفت التلاوى تناقش حقوق المرأة بملتقى جامعة المنصورة
تستضيف جامعة المنصورة الدكتورة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة خلال ملتقى "المرأة والمجتمع" والذى تنظمه الجامعة يوم الاثنين القادم 14 ديسمبر 2015 م بقاعة المؤتمرات الساعة 11 صباحا تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والمحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية وتنظيم الدكتورة فرحة الشناوى نائب رئيس الجامعة الأسبق وأمين عام المجلس القومى للمرأة بالدقهلية كما يحاضر بالملتقى الإعلامية نشوى الحوفى.

يناقش الملتقى تعريف المجتمع بدور المرأة وما الذى تستطيع تنفيذه وتأثيرها على المجتمع فى كافة القضايا بدءا من دورها بالأسرة وانتهاء بدورها فى الوظائف العليا بالمجتمع وكونها تستطيع اذا توفر لها المناخ المناسب والظروف الملائمة أن تساعد على بناء الوطن.

كما سيعلن الدكتور محمد القناوى خلال الملتقى عن وضع فصل بعنوان حقوق المرأة فى كتاب حقوق الانسان للتعريف بحقوق المرأة فى كتاب حقوق الانسان للتعريف بحقوق المرأة ودورها. كما سيشارك بالملتقى نواب مجلس الشعب بالدقهلية من السيدات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365