محافظ القليوبية وسفير أذربيجان يضعان إكليل زهور على تمثال "حيدر علييف"

استقبل محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اليوم الخميس شاهين عبد اللايف سفير أذربيجان بمصر، لوضع أكليل من الزهور على تمثال الزعيم الراحل "حيدر علييف" فى ذكرى رحيله، والذى يعتبر هو مؤسس دولة أذربيجان، وكان رئيسا لها بناء على طلب الشعب وأحدث بها طفرة اقتصادية عظيمة.

وأعرب المحافظ خلال لقائه بالسفير الأذربيجانى عن سعادته البالغة بهذا الطقس السنوى الذى تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف مشيرا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية، معربا أنها تقدم خدمات وتسهيلات غير عادية لأبناء القليوبية فضلا عن أنها أنشأت مكانا مجهزا وخاصا بهم كما يوجد تعاون مشترك بين البلدين فى مجال الصحة والتعليم فأنشأت محافظة أبشرون مدرسة لتعليم اللغة العربية بها فضلا عن إنشاء مدرسة بمصر بتكلفة تصل إلى 3،5 مليون جنيه لدعم أواصر المحبة بين البلدين، مضيفا أن دولة أذربيجان تعد نموذجا للمحبة والتعاون المثمر.

كما أثنى المحافظ على جهود السفير شاهين عبد اللايف مشيرا أنه يعد نموذجا مشرفا لدولته واستطاع الحفاظ على الود والصداقة الموجودة بين البلدين معربا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحى ونأمل أن نستقبل ملايين السائحين الأذربيجانيين بها.

وأكد السفير أن أذربيجان حكومة وشعبا تساند مصر المستقبل فى كل خطواتها مشيرا أنه لمس من سائر المسئولين فى الحكومة الاذربيجانية تقديرهم واعتزازهم بالقيادة السياسية المصرية مشيرا إلى أن بلاده مهتمة بشكل خاص بتعزيز التعاون فى مجال النفط والكهرباء حيث يتمتع بفائض فى هذه المنتجات تصدره للخارج وكذلك فى مجالات الزراعة والأدوية حيث تستورد أذربيجان أدوية مصرية بقيمة 15 مليون دولار سنويا وقال أن مصر تستحق مكانتها العظيمة فى العالمين الإسلامى والعربى وتلعب دورا مهما فى منـطقة الشرق الاوسط وأن اذربيجان تسعى دائما منذ استقلالها لتعزيز العلاقات معها.

كما قدم السفير الشكر لمحافظ القليوبية لاهتمامه بالعلاقات الثنائية بين أذربيجان ومصر مشيرا إلى أن بلاده نجحت فى التآخى بين المحافظتين كما قمنا بالتآخى مع محافظات أخرى بمصر مثل محافظات شمال سيناء والخطوة القادمة ستكون بالقاهرة مؤكدا على نجاح زيارة محافظ القليوبية لدولة أذربيجان وأنها أسفرت عن إنجازات عظيمة ونتمنى أن تتكرر الزيارة لخلق مزيد من التعاون المثمر بين البلدين.