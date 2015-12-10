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محافظ السويس يوجه بمتابعة الأسواق والمنافذ لتوفيرالسلع بأسعار مخفضة

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محافظ السويس يوجه بمتابعة الأسواق والمنافذ لتوفيرالسلع بأسعار مخفضة محافظ السويس يوجه بمتابعة الأسواق والمنافذ لتوفيرالسلع بأسعار مخفضة
أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس على مجدى عبد العال مدير عام بمتابعة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من توفير السلع الغذائية بهذه المنافذ وبالأسعار المخفضة لمواجهة غلاء الأسعار بالأسواق.

وأشار المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة السويس إلى أهمية التنسيق مع القوات المسلحة ومديرية أمن السويس فى توفير السلع المخفضة للمواطنين بالمنافذ التابعة لهم بأحياء السويس.

وطلب المحافظ من مباحث التموين والرقابة التموينية بالمديرية التأكد من صلاحية السلع وجودتها، وأكد السروى على رؤساء الأحياء التعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية بالسويس لتوفير أماكن لفتح أسواق ومنافذ تابعة للغرفة التجارية لبيع السلع المخفضة.

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مصر 365

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