طالبات مدرسة الرياضية بنات بالفيوم يتظاهرن اعتراضا على نقل المدير

شهدت مدرسة الرياضية بنات بمدينة الفيوم، اليوم، تظاهر الطالبات اعتراضا على قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بإقالة مدير المدرسة من منصبه، وتعيين وكيلة المدرسة بدلا منه.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن مدير المدرسة كان يجمع بين منصبين، وهما منصبه كمدير للمدرسة ومنصب مدير إدارة رعاية الموهوبين بالمديرية، وهو ما لا يجوز أبدا خاصة فى ظل توافر القيادات بالمديرية والإدارات، فقمت باستدعائه وخيرته بين المنصبين فاختار عمله كمدير لإدارة رعاية الموهوبين، وتم تعيين وكيلة المدرسة لتكون المديرة بدلا منه.

وتابع "إلا أننى فوجئت اليوم بحالة التظاهر من الطالبات اعتراضا على نقل المدير، وأنا لن أتراجع عن قرار قانونى اتخذته فكما أننى لا أقبل التجاوزات فى حق الطلاب لن أقبل أيضا استخدام الطلاب للضغط على المديرية للتراجع عن أى قرارات قانونية".