عكاشة عن عدد النواب الذين أيدوه رئيسا للبرلمان:"تعرف الطماطم فيها كام بذرة"

أجاب الإعلامى الدكتور توفيق عكاشة عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة نبروه وطلخا بمحافظة الدقهلية على سؤال "اليوم السابع" حول عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم له رئيسا للبرلمان، قائلا: "انت تعرف الطماطم فيها كام بذرة، انا معرفش عدد النواب اللى أيدونى".

وأشار عكاشة لـ"اليوم السابع" إلى أن تواجده بشكل يومى بمجلس النواب يأتى باعتباره مرشحا لرئاسة البرلمان، قائلا "أحضر إلى البرلمان لأطلب تأييد زملائى من النواب وكل من قابلتهم من الزملاء مرحبين بترشيحى رئيسا للبرلمان، وسأفجر مفاجأة بعد ساعة من الآن".

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