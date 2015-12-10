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فوز عبد الله أنور بمنصب رئيس اتحاد طلاب مصر

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فوز عبد الله أنور بمنصب رئيس اتحاد طلاب مصر فوز عبد الله أنور بمنصب رئيس اتحاد طلاب مصر
فاز الطالب عبد الله أنور، رئيس اتحاد جامعة القاهرة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب ، بحصوله على 25 صوتا من أصوات الناخبين البالغ عددهم 45 عضو بمجالس اتحادات الجامعات، وذلك بعد انتهاء عمليات التصويت بانتخابات التصعيد التى أجرتها اللجنة العليا للانتخابات الطلابية اليوم، الخميس، بمعهد إعداد القادة بحلوان.

وحصل هشام عبد الله، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، الذى نافس الطالب عبد الله أنور على 15 صوتا، بإجمالى 40 صوتا صحيحا و5 أصوات باطلة.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات الطلاب التابعة لوزارة التعليم العالى، أجرت جولة الإعادة مرتين بين عبد الله أنور، رئيس اتحاد جامعة القاهرة، وهشام عبد الله، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، باعتبارهما الحاصلين على أعلى الأصوات بانتخابات التصعيد من بين المرشحين على منصب نائب رئيس الاتحاد.


>الإعادة مرة ثانية بين المرشحين على رئاسة اتحاد طلاب مصر

"التعليم العالى": إعلان نتيجة انتخابات طلاب مصر بقرار وزارى بعد فحص الطعون

الإعادة بين اتحادى طنطا وجنوب الوادى على منصب نائب اتحاد طلاب مصر

الإعادة بين رئيسى اتحادى القاهرة والإسكندرية بانتخابات رئيس اتحاد طلاب مصر

إعادة بين اتحادى طنطا وجنوب الوادى على منصب نائب اتحاد طلاب مصر

بدء فرز الأصوات بانتخابات رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه

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مصر 365

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