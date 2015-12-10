صور| رنا سماحة ومحمد شاهين و150 دقيقة من الغناء بساقية الصاوي

نظمت ساقية عبد المنعم الصاوي، وسط حضور جماهيري كبير ملأ قاعة النهر، حفلًا فنيًّا جديدًا لكل من نجمي ستار أكاديمي (رنا سماحة ومحمد شاهين)، حيث تبادلا الغناء على ساحة «الساقية» لمدة 150 دقيقة وسط هتافات الجمهور.

بدأ الحفل بباقات غنائية مختلفة لكل من رنا وشاهين والذى قدمه أحد نجوم برنامج مذيع العرب «كريم حسن»، والذي شكر الحضور والقائمين على الحفل لإخراجه للجمهور بهذا الشكل المُشرف وسط حضور إعلامى كبير، كما جاء على لسانه “إحنا النهاردة جايبنلكم فنانين كبار فى الغناء وصغار فى السن هما رنا سماحة ومحمد شاهين”، صعد بعدها شاهين خشبة المسرح وسط هتافات كبيرة من محبيه ومشجعيه الحضور، ووسط إضاءات فلاشات كاميرات الصحفيين التى شكلت مزيجًا لونيًّا جديدًا كاد أن يتراقص على نغمات الموسيقى المعزوفة لأول أغنية قام بغنائها.

قام شاهين بالترحيب بأصدقائه ونجوم ستار أكاديمي في سنواته السابقة والذين شاركوه تاريخه الفني، وتناوب الفنانين من بعدها الصعود على خشبة المسرح لكى يستمتع الجمهور بأغنيات منها (غلطت من الأول، واحدة قريبة، اتخضيت، ومريض نفساني، وعلى كيفك، ومخلوقة ليه، ومسبب الأسباب، وتاريخ جديد، وعايشة على اليوم، ومش ضعيفة، وبص في ورقتك).

ورحبت الفنانة رنا سماحة الفريق الغنائي بصحبتها بالفنانة المحبوبة “شذى” والتي لاقت ترحيبًا كبيرًا من الجمهور.

رنا سماحة هي نجمة ستار أكاديمي في الموسم التاسع وصُنفت كأفضل مطربة صاعدة بمهرجان الديرجيست 2014، ومحمد شاهين هو نجم ستار أكاديمى فى موسمه العاشر وله العديد من الأغنيات التى طرحها فى الأسواق.