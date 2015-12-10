مجلس وزراء الداخلية العرب يعتبر 2016 سنة عربية لمواجهة الارهاب

>قرر مجلس وزراء الداخلية العرب فى تونس اليوم الخميس اعتبار 2016 سنة عربية لمواجهة الارهاب.

جاء ذلك فى بيان اصدرته الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من مقرها بتونس فى ختام المؤتمر العربى التاسع والثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب .

ومن قراراته الأخرى دعا المؤتمر من الأمانة العامة دراسة عقد مؤتمر دورى للشرطة النسائية وآخر لإدارات الرقابة والتفتيش فى وزارات الداخلية العربية، كما دعا الدول الأعضاء إلى تضمين حقوق الطفل ومرجعياتها القانونية الوطنية والدولية فى مناهج التدريس فى كليات ومعاهد الشرطة والأمن.

كان أمين عام المجلس محمد بن على كومان أعلن فى افتتاح أعمال المؤتمر أنه "فى ظل الظروف الدقيقة لا بد من اعتماد مقاربات أمنية جديدة تساير المستجدات الأمنية وتتلاءم مع حجم التحديات الإجرامية التى تشهدها الساحة العربية اليوم".

وأوضح كومان أن "المنطقة العربية تمر بظروف صعبة بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها بعض دولها والتى انعكست بطبيعة الحال على الوضع الأمنى فيها، مما أدى إلى تفاقم الجريمة والإرهاب وانتشار خطاب التطرف المقيت والطائفية البغيضة".

وقال كومان فى كلمته بالمؤتمر "بؤر التوتر والنزاعات المسلحة واختلال ضبط الحدود فى بعض الدول ساعدت على انتشار السلاح واستفحال ظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب وتهريب المهاجرين".

وتونس التى مهدت لاندلاع شرارة الربيع العربى تواجه على غرار دول عربية أخرى تحديات أمنية صعبة مع انتشار نفوذ الجماعات المتشددة على الأراضى الليبية ومن بينها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، وتجتاح الفوضى والنزاع المسلح عدداً آخر من الدول العربية من بينها سورية واليمن والعراق حيث أوجد داعش موطئ قدما له أيضا.

كان المؤتمر افتتح أعماله أمس الأربعاء بمشاركة وفود أمنية من الدول الأعضاء وممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضى العربى للشرطة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

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