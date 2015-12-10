الثلاثاء.. "العربية للتنمية الإدارية" تعقدها مؤتمرها السنوى الـ15 بالقاهرة

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، مؤتمرها السنوى الـ 15 تحت رعاية الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، وبتمثيل وحضور دولى وعربى رفيع المستوى، فى الفترة من 15 - 16 ديسمبر الجارى بالقاهرة.

ويأتى المؤتمر السنوى تحت عنوان "الأجندة التنموية للدول العربية لما بعد 2015 بأفق 2030" وسيفتتح الجلسات الدكتور ناصر الهتلان القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، صباح يوم الثلاثاء المقبل، ويعقب الجلسة الافتتاحية مؤتمر صحفى حول موضوعات وآليات تطبيق الأجندة التنموية لما بعد 2015 بأفق 2030 فى الدول العربية.

وسيحضر المؤتمر الدكتور طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزاله الدولية، وعبد الحميد ممدوح، مدير قسم التجارة فى الخدمات بمنظمة التجارة العالمية، وموسى أبو زيد، رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين.

كما سيحضر المؤتمر السنوى عدد من الشخصيات الهامة، منها وزير التخطيط المصرى الدكتور اشرف العربى، وزير الموارد المائية والرى المصرى حسام الدين مراد مغازى، ورئيس وزراء جمهورية مصر الأسبق الدكتور عصام شرف، ووزير التعليم العالى الأسبق الدكتور معتز خورشيد، ووزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق المهندس هانى محمود.

كما يشمل الحضور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور طارق بن موسى الزدجالى، ومدير قسم التجارة فى الخدمات بمنظمة التجارة العالمية عبد الحميد ممدوح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عصام محمد الصغير، ورئيس هيئة قصور الثقافة محمد أبو الفضل، وأمين عام منتدى الفكر العربى ووزير المالية الأسبق فى المملكة الأردنية الدكتور محمد أبو حمور.

ويحضر أيضا بالمؤتمر الدكتور مراد وهبة المفكر السودانى، ووزير التنمية البشرية والعمل المصرى أسامة حسونة، ومدير إدارة النظم الجغرافية بوزارة الاتصالات المصرية الدكتور علاء الحايس، بالإضافة لمديرة عام منظمة المرأة العربية السفيرة ميرفت التلاوى.

الجدير بالذكر أن خطط المنظمة العربية للتنمية الإدارية تركز عبر عقد المؤتمر السنوى على أهمية محاربة التمييز والتهميش والإقصاء والعمل على تنمية مفاهيم المساواة بين الجنسين والاحترام المطلق لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية.

كما تبحث المنظمة نبذ العنف وتوجيه السياسات والممارسات التنموية لصالح الأهداف التنموية لما بعد 2015 و أفق 2030، وتوحيد الرؤى والمجهودات لضمان توفير معطيات النمو الإقتصادى وتبنى أسس تحقيق التكامل الاقتصادى الإنمائى العربى والإقليمى وصولاً للسوق العربية المشتركة والاتحاد الجمركى.

يشارك فى المؤتمر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى مصر وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة والمعنية بشئون التنمية و منها منظمة العمل الدولية، إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة التجارة العالمية والشفافية الدولية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والبنك الدولى، والمؤسسة الأوروبية للتدريب والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية الألمانية للتعاون الدولى، ومركز كاسيرتا للتدريب بإيطاليا، ومعهد الإدارة العامة بالبحرين، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر العربى.