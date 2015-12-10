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بعد تصريحاته عن المسلمين.. «ترامب» يرجئ زيارته لإسرائيل

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بعد تصريحاته عن المسلمين.. «ترامب» يرجئ زيارته لإسرائيل بعد تصريحاته عن المسلمين.. «ترامب» يرجئ زيارته لإسرائيل

دونالد

أرجأ المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يوم الخميس زيارته لاسرائيل وسط ما أثاره من جدل بدعوته لمنع دخول المسلمين الى الولايات المتحدة مؤقتا.

وبحسب رويترزأعلن ترامب قرار تأجيل الزيارة في تغريدة على موقع تويتر وقال انه سيلتقي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو “في موعد لاحق حين أصبح رئيسا للولايات المتحدة.”

وجاء القرار بعد أيام من إثارة ترامب انتقادات دولية بدعوته إلى فرض حظر مؤقت على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة وهي تصريحات قوبلت بدعوات من داخل اسرائيل تطالب نتنياهو بإلغاء لقائه المرتقب مع ترامب.

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