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صور| إعلان مواعيد امتحانات الابتدائي والإعدادي في البحر الأحمر

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صور| إعلان مواعيد امتحانات الابتدائي والإعدادي في البحر الأحمر صور| إعلان مواعيد امتحانات الابتدائي والإعدادي في البحر الأحمر

محافظة البحر الأحمر

 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، مواعيد بدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى مدارس المحافظة للمراحل التعليمية الثلاث.

ومن المقرر أن تبدأ إمتحانات المرحلة الابتدائية للصفين الأول والثاني والثالث 13 يناير المقبل والصفين الرابع والخامس 16 يناير على أن تبدأ امتحانات الصف السادس 23 يناير.

كما تبدأ الصف الأول والثاني الإعدادي 13 يناير، على أن تبدأ إمتحانات الصف الثالث الإعدادي 23 يناير، كذلك إمتحانات الصف الأول الثانوى 13 يناير و الصف الثانى الثانوى 14 يناير.

وشددت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على واضعي أسئلة الامتحانات، البعد عن اﻷسئلة السياسية، وأن تكون في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج الدراسي.

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