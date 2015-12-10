صور|«وزير الصحة» يجتمع مع 4 وزراء لمناقشة تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، اجتماعاً اليوم بديوان عام الوزارة ، بحضور 6 وزراء، وهم التخطيط والمالية والقوى العاملة والتربية والتعليم والشئون القانونية ومجلس النواب والتضامن الإجتماعي ، وذلك لإتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.

قال وزير الصحة والسكان إن تطبيق قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل ، يعد حقاً دستورياً للمواطن المصري في الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة ، مشيراً إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.

تم الإتفاق خلال الإجتماع على تشكيل مجموعات من الوزارات المعنية لمناقشة مصادر التمويل ونظم المشاركة والمساهمات ، وكذلك تشكيل مجموعة عمل أخرى للقيام بتسعير الخدمة الصحية ونوعيتها.

كما تم الإتفاق أن يكون الحد الأقصى لتطبيق القانون على 5 سنوات ، وأن تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق القانون بمحافظة السويس ثم بورسعيد ثم الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.

كان مجلس الوزراء برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، قد قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط والمالية والتضامن والشئون القانونية والتربية والتعليم والقوى العاملة ووزير الصحة والسكان مقرراً لها.

تقوم مجموعة العمل بمراجعة جميع الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل ، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها ، وتقوم بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء مرة أخرى.