الشرطة السويسرية: لا توجد معلومات تربط المشتبه بهم في جنيف بهجمات باريس

قالت الشرطة الاتحادية السويسرية إنها لا تملك معلومات تربط المشتبه بهم الذين تسببوا في رفع حالة التأهب الأمني في جنيف يوم الخميس بالهجمات القاتلة في العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي.

وبحسب رويترز قالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية السويسرية ان السلطات أبلغت شرطة جنيف بشأن أشخاص لهم “صلة (محتملة) بالإرهاب” مما أطلق عملية البحث.

وكان مسؤولو أمن في جنيف قد قالوا في وقت سابق إنهم رفعوا مستوى التأهب في المدينة وإنهم يبحثون عن مشتبه بهم فيما يتعلق بالتحقيقات في هجمات باريس التي وقعت يوم 13 نوفمبر الماضي.