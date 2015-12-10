كيري: تقدم في المحادثات التي تستضيفها السعودية للمعارضة السورية

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، يوم الخميس، إن المحادثات التي تقودها السعودية لتوحيد صفوف المعارضة السورية حققت تقدما.

وبحسب رويترز قال كيري على هامش محادثات المناخ في باريس “اجتماع السعودية يبدو بناء جدا عند هذه المرحلة…لكن أعتقد اأن الكل يتحرك في اتجاه الرغبة في الدخول سريعا الى عملية سياسية.”

وأضاف “حققنا بعض التقدم لكن امامنا بعض القضايا الصعبة علينا ان نتجاوزها.”

وقال كيري ان عقد اجتماع بشأن سوريا يوم 18 ديسمبر كانون الاول في نيويورك “لم يحسم بشكل نهائي” وان الاطراف تنتظر نتيجة المحادثات في السعودية.