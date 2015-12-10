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تجديد حبس المتهم الرابع فى واقعة حرق ملهى العجوزة 15 يوما على ذمة القضية

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تجديد حبس المتهم الرابع فى واقعة حرق ملهى العجوزة 15 يوما على ذمة القضية تجديد حبس المتهم الرابع فى واقعة حرق ملهى العجوزة 15 يوما على ذمة القضية
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، المستشار محمد فتحى، حبس "محمود.س" 20 سنة المتهم الرابع فى واقعة احراق الملهى الليلى بمنطقة العجوزة، وخاله، لاتهامه بالتستر عليه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد تمكنت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والعمليات الخاصة، من ضبط المتهم الرابع والرئيسى فى واقعة حرق الملهى الليلى بمنطقة العجوزة، والذى أسفر عن مصرع 17 شخصا وخاله المتهم بالتستر عليه.

وتبين أن المتهم لجأ لمدينة السادس من أكتوبر للإختباء بها، كما عثرت أجهزة الأمن بحوزته على سلاح نارى، كان قد استخدمه أثناء واقعة حرق الملهى.

وكشفت التحريات، أن المتهم اختبأ بشقة مفروشة للتخفى عن أعين الأمن، وتوصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى مكان اختبائه، وبمداهمة الشقة حاول الهرب لكن تم السيطرة عليه وضبطه.

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مصر 365