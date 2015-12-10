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المحكمة ترفض استىناف 3 سيدات متهمات بإدارة شبكة دعارة بالبساتين على قرار حبسهن

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المحكمة ترفض استىناف 3 سيدات متهمات بإدارة شبكة دعارة بالبساتين على قرار حبسهن المحكمة ترفض استىناف 3 سيدات متهمات بإدارة شبكة دعارة بالبساتين على قرار حبسهن
رفضت جنح مستانف دائرة البساتين، اليوم الخميس، الاستىناف المقدم من 3 سيدات متهمين بإدارة دعارة داخل شقة بمنطقة البساتين، على قرار حبسهم 15 يوما .

كانت معلومات وردت لقسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، عن إدارة ربة منزل شقة بدائرة قسم شرطة البساتين للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة المحرمة مقابل أجر مادى، وعلى الفور تم إعداد خطة لازمة من التحريات للتأكد من صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث الآداب من مداهمة الشقة وضبط 3 سيدات ربات منزل، ومن بينهن زوجة موظف بإحدى السفارات الإفريقية بالقاهرة، وشقيقة صاحبة الشقة، والشغالة، ورجلان، بالإضافة إلى العثور على عدد كبير من الأقراص المخدرة المختلفة، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبمواجهة كريم ياسين وكيل نيابة البساتين للمتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، أنكروا جميعا الواقعة، ما عدا إحداهن التى اعترفت، حيث جاءت التحريات تؤكد عدم تورط الشغالة والرجلين وشقيقة صاحبة الشقة فى ممارسة الدعارة، وبناء عليه قررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم بكفالة، مع استمرار حبس 3 سيدات على ذمة التحقيقات 15 يوما. وجدد قاضى المعارضات حبس المتهمين على ذمة التحقيقات 15 يوما .

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