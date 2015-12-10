السلطات الجزائرية ترحل 294 شخصًا نيجريًا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية

>رحلت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، 294 شخصًا نيجريًا دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، وذلك فى إطار عملية الترحيل التى بدأتها السلطات الجزائرية بطلب من حكومة النيجر.

وكان قد تم ترحيل 226 شخصًا نيجريًا إلى بلادهم قبل ثلاثة أيام من مركز الاستقبال فى ولاية تمنراست، ومن المنتظر استقبال دفعة أخرى من الرعايا النيجريين من ولاية سطيف إلى المركز نفسه خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت حكومة النيجر قد قدمت طلبًا للسلطات الجزائرية لإعادة رعاياها الذين دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، وهو الطلب الذى تم قبوله من طرف الحكومة الجزائرية والتى وفرت جميع الظروف الإنسانية الملائمة لترحيل الرعايا.

>