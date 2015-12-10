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نصائح لمرضى القولون..أهمها امضغ جيدا وتجنب المشروبات الغازية

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نصائح لمرضى القولون..أهمها امضغ جيدا وتجنب المشروبات الغازية نصائح لمرضى القولون..أهمها امضغ جيدا وتجنب المشروبات الغازية
إنتفاخ القولون من أكثر الأمراض الهضمية انتشارا، وغالبا ما ترتبط أمراض القولون بشكل عام بالنمط الغذائى المتبع، لذا فالانتباه لنوعية الطعام يعد من أهم الوسائل الوقائية التى تجنبك التعرض لمشاكل وأمراض القولون.

أسباب انتفاخ القولون
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>هناك العديد من الأسباب التى ترجع للنظم الغذائية الخاطئة، وتتسبب فى زيادة أعراض انتفاخ القولون، والتى يرصدها د خالد يوسف أخصائى التغذية فى عدة نقاط هى:
>-الإسراف فى تناول السكريات الأحادية والأطعمة المسببة للغازات مثل: الفاصوليا، والفول، والكرنب، والمكسرات، والتين، وفول الصويا، وهى من المأكولات التى تساعد بصورة كبيرة فى زيادة انتفاخ القولون.
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أسباب انتفاخ القولون.


>-التدخين حيث يعمل على تهيج غشاء المعدة والقولون.
>-تناول الحيوانية، والزبدة، والمشروبات الغازية.
>-الاسراف فى تناول القهوة، والأطعمة المقلية، والآيس كريم، والأطعمة السريعة.
>-تناول بعض أنواع العصائر كعصير البرتقال والجريب فروت، والمعجنات، والأطعمة المصنعة، والبذور الحريفة، والسكر، واللبان بدون سكر.

علاج انتفاخ القولون

يحتاج مريض القولون الى العناية فى اختيار أنواع الطعام التى يتناولها، حتى لا تزداد حده الأعراض المزعجة للقولون.

من أهم نصائح خالد يوسف الغذائية للحد من أعراض القولون هى:
>-الانتظام فى مواعيد تناول الطعام مع الحصول على راحة كافية.
>- التبرز بانتظام وتجنب التعرض لنوبات الإمساك.
>- الحرص على تناول كمية كافيه من السوائل والألياف يوميا.
>- تناول الطعام المهروس و الطرى، أو الحرص على مضغ الطعام بصورة جيدة.
>- التأكد من عدم وجود حساسية لأنواع معينة من الطعام مثل: (الجبن، والقمح، والخميرة، والبيض أو عدم تحمل الجلوتين.
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