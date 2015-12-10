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"القومى للامتحانات":إرجاء الاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية للترم الثانى

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"القومى للامتحانات":إرجاء الاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية للترم الثانى "القومى للامتحانات":إرجاء الاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية للترم الثانى
قال الدكتور مجدى أمين مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، إنه تقرر إرجاء الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة والشهادتين الابتدائية والإعدادية حتى الفصل الدراسى الثانى، وذلك لقرب امتحان الترم الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وأضاف مدير المركز القومى للامتحانات فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن بنك الأسئلة التى انتهى المركز من إعداده يحتوى على نسبة تصل إلى 30% للقدرات، ومهارات التفكير، موضحا أنها تطبق على طلاب الشهادات العامة الابتدائية الإعدادية والثانوية العامة عن طريق عقد اختبارات تجريبية للطلاب.

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