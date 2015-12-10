مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش الطيران الأوروبى للعام العاشر على التوالى

صرح شريف فتحى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم الخميس بأن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية نجحت فى اجتياز التفتيش الدورى للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران خلال الفترة من 6 الى 10 ديسمبر الجارى، وذلك فى إطار التفتيشات الدورية التى تتم على أنشطة شركات مصر للطيران من قبل الهيئات والمنظمات الدولية للتأكد من التزامها بتطبيق التشريعات الدولية على أعمالها.

راجع مفتشو الوكالة الأوربية لسلامة الطيران كافة أنشطة الشركة للتأكد من مطابقتها للتشريعات الدولية وكفاءة الأطقم الفنية من حيث استيعاب التشريعات والمهام الفنية المحددة لها للقيام بها.

من جانبه، أكد المهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة أن النجاح فى اجتياز تفتيش سلطة الطيران المدنى الأوروبى منذ الحصول على الاعتماد للمرة الأولى عام 2006 وحتى الآن يدل على ما وصل إليه الطاقم الفنى للشركة من كفاءة عالية فى تطبيق التشريعات الدولية والتحديثات الصادرة عنها وجدية ونظام الجودة المطبق بالشركة والقدرة على التحسين المستمر والحرص على تنفيذ اجراءات العمل وتطبيق النظم المنصوص عليها بالتشريعات مؤكدا أن هذا يرجع إلى جهود أبنائها المخلصين وتقديرهم لمدى أهمية الحفاظ على تجديد الاعتمادات الدولية، والتى تعد عنصر الجذب الرئيسى للعملاء من مختلف دول العالم.

وأضاف المهندس محمد سامى عضو مجلس الإدارة والمسئول عن الاعتمادات الدولية والمحلية بالشركة أن نتائج التفتيش جاءت إيجابية حيث تعتبر هذه الزيارة العشرين للمفتشين خلال العشرة أعوام الماضية، حيث أشادوا بإمكانيات الشركة ومدى التزام العاملين بها بالتشريعات وبنظام الجودة المطبق، وأفادوا أنه لا يوجد ما يمنع من تجديد الاعتماد الدولى الممنوح للشركة.

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