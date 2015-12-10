القبض على خلية إرهابية بالمنيا تخطط لإثارة الفوضى والعنف فى ذكرى ثورة يناير

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، من إلقاء القبض على خلية إرهابية، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية ومخططات لنشر الفوضى.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد بالقبض على خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر إخوانية، يخططون لإثارة الفوضى والعنف فى ذكرى ثورة يناير، وعثر بحوزتهم على مخطط تفصيلى ومنشورات تحريضية، وكتيبات ومبلغ مالى "ربع مليون جنيه"، وعملات عربية وأجنبية، لنشر الفوضى فى ذكرى ثورة 25 يناير.

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