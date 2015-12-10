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جنود مسلمون بالجيش الأمريكى: نعيش أجواء أسوأ من هجمات 11 سبتمبر

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جنود مسلمون بالجيش الأمريكى: نعيش أجواء أسوأ من هجمات 11 سبتمبر جنود مسلمون بالجيش الأمريكى: نعيش أجواء أسوأ من هجمات 11 سبتمبر
أكد عدد من الجنود المسلمين، فى الجيش الأمريكى، أنهم يعيشون الآن أجواء أسوأ من تلك التى عاصروها بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

واستطلعت "واشنطن بوست" فى تقرير لها اليوم، آراء عدد من الجنود المسلمين فى الجيش الأمريكى، الذين أكدوا أنهم يواجهون خطاب كراهية متزايد ضدهم فى الآونة الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن الجنود قولهم: "التعليقات الكريهة دقت اسفينا بيننا وبين البلد الذى تعهدنا بالدفاع عنه"، مشيرة إلى أن موجة التعصب والخطاب المعادى مؤلم على نحو خاص للجنود السابقين والحاليين من المسلمين فى الجيش الأمريكى.

وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى وجود ما يقرب من 5900 مسلم يؤدون الخدمة بالجيش الأمريكى، ما يمثل 0.27% فقط من الجنود الحاليين والاحتياط. وفى كثير من الوحدات، يعدون على أصابع اليدين ويجدون أنفسهم ممثلين لدينهم ويجيبون عن أسئلة أساسية عن الإسلام والآن يجدون مناخا أسوأ بكثير من الذى شهدوه عقب وقوع هجمات سبتمبر الإرهابية.

ونقلت الصحيفة عن إبراهيم هاشى، أجد جنود المارينز السابقين، قوله إن الخطاب تغير بالتأكيد وأصبح مقلقا للغاية. وأضاف أنه يشعر بالخوف على سلامته وسلامة عائلته، موضحاً أنه رأى كثير من التعليقات المعادية للمسلمين على فيس بوك أغلبها على صفحات عسكرية غير رسمية أسسها أعضاء سابقين وحاليين بالخدمة، ورأى تعليقا يقول "المسلم الطيب الوحيد هو المسلم الميت". وقال إبراهيم إنه عندما حاول أن يواجه أصدقائه وزملائه حول تلك التعليقات البغيضة، كان ردهم أنهم لا يتحدثون عنه، فهو مسلم طيب، لكنهم يتحدثون عن "هؤلاء المسلمين".

ونقلت واشنطن بوست عن شادى حميد، الخبير بمركز بروكينجز الأمريكى، قوله إن الصعود فى العداء للمسلمين مرتبط بتنظيم داعش الذى أثار الخوف أكثر من أى جماعات متطرفة أخرى مثل القاعدة. وأعرب حميد عن اعتقاده بأن موقف الرئيس باراك أوباما من داعش وأنه ليس له علاقة بالإسلام قد أثار ردود فعل متشددة من السياسيين الجمهوريين.

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