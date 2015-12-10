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الجاسوس الإسرائيلى عودة ترابين يشكر نتنياهو: أخيرا حلم العودة تحقق

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الجاسوس الإسرائيلى عودة ترابين يشكر نتنياهو: أخيرا حلم العودة تحقق الجاسوس الإسرائيلى عودة ترابين يشكر نتنياهو: أخيرا حلم العودة تحقق
وجه عودة ترابين الجاسوس الإسرائيلى الشكر لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى بعد إفراخ السطات المصرية عنه، عقب قضاء فترة عقوبته البالغة 15 سنة بالسجون المصرية، مقابل الإفراج عن 2 من المصريين المحتجزين بالسجون الإسرائيلية.

وكتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيها "رئيس الوزراء التقى عودة ترابين فى مكتبه وقال: أجرينا محادثات مع المصريين حول قضيتك منذ سنوات طويلة ويسرنا أنك موجود هنا معنا"، "عودة ترابين شكر رئيس الوزراء نتنياهو لجميع الأنشطة التى تم القيام بها من أجل الإفراج عنه، وقال إن عودته هى بمثابة حلم تحقق بالنسبة له".


>الجاسوس الترابين يصل إسرائيل بعد 15 عاما من الحبس فى "طرة".. ديوان "نتانياهو" يحتفى بالإفراج عنه..والإعلام العبرى: حُبِسَ بزنزانة عزام عزام وإخلاء سبيله بعد مفاوضات..والإفراج عن مصريين من سجون إسرائيل
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معاريف: الإفراج عن الترابين بعد مفاوضات طويلة وكان بنفس زنزانة عزام عزام
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ديوان نتانياهو: الترابين عاد إلى إسرائيل بعد الإفراج عنه من مصر
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بالصور.. تفاصيل الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى عودة الترابين.. وإطلاق سراح مصريين اثنين من السجون الإسرائيلية مقابل إخلاء سبيله.. العميل قضى 15 سنة بسجن ليمان طرة بتهمة نقل معلومات سرية للعدو
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الإفراج عن مصريين اثنين من السجون الإسرائيلية مقابل عودة الترابين
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التليفزيون المصرى: الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى عودة الترابين
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