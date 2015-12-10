الرئيس الإيطالى: عودة الدولة الليبية ستنهى وجود "داعش" فى المنطقة

قال الرئيس الإيطالى سيرجو ماتاريلا، إن عودة دولة ليبيا أمر يقترن بنهاية وجود "داعش" فى المنطقة. وأضاف الرئيس الإيطالى -فى تصريحات لصحيفة "ميساجيرو" اليوم الخميس- أن بلاده تلعب دورا فى عملية التهدئة فى ليبيا، وأن مؤتمر روما حول ليبيا يأتى فى وقت مناسب جدا، مؤكدا قناعته بأن نهاية وجود تنظيم داعش الإرهابى فى المنطقة تعتمد على عودة الدولة الليبية.

وأوضح أن ارتباط إيطاليا وليبيا، وأن روما ملتزمة منذ فترة طويلة بالمساهمة فى التوصل إلى حل سلمى جيد للانقسامات والصراعات المسلحة فى ليبيا، وأنها تعاونت مع المبعوث الأممى إلى ليبيا بيرناردينو ليون وخلفه مارتن كوبلر، مؤكدا أن حل الأزمة الليبية فى أيدى الليبيين فى المقام الأول، ولا يمكن إملاؤه أو فرضه من قبل أية جهة كانت.

وأشار ماتاريلا إلى أنه حال تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية، وطلبها المساعدة، فسيكون هذا واجبا على المجتمع الدولى، وإيطاليا ستكون أول المستعدين فى هذا المجال، ليستأنف الليبيون حياة سلمية وآمنة، تمكنهم من تحقيق التنمية بعد سنوات المعاناة.

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