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مصر و 16 دولة عربية وأوروبية ينهون مؤتمر إدارة المستشفيات الـ14 بالأردن

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مصر و 16 دولة عربية وأوروبية ينهون مؤتمر إدارة المستشفيات الـ14 بالأردن مصر و 16 دولة عربية وأوروبية ينهون مؤتمر إدارة المستشفيات الـ14 بالأردن
انتهى اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العربى الـ 14 للاتجاهات الحديثة فى إدارة المستشفيات الذى أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى استدامة - الخدمات الصحية" فى العاصمة عمان، وذللك تحت رعاية وزير الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور على الحياصات وعلى مدار ثلاثة أيام.

وشارك فى أعمال المؤتمر ممثلى المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، وجمعية المستشفيات الخاصة الأردنية، ونقابة الأطباء الأردنية، وجمعية المستشفيات الأردنية، ومشاركين من 16 دولة عربية وأوروبية من والأردن والجزائر والسعودية والمغرب وتونس والإمارات ولبنان والكويت والعراق وقطر وليبيا وبريطانيا والفلبين والهند والمكسيك.

وفى ختام المؤتمر صدرت عن المؤتمر عدة توصيات كان من أبرزها التأكيد على ضرورة زيادة الاهتمام بموضوع إدارة المستشفيات بشكل عام والتركيز بشكل كبير على موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما له من انعكاس إيجابى على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنيين.

كما وجه المؤتمر الانظار إلى ضرورة الاهتمام برفع كفاءة العاملين فى القطاع الصحى لتنشيط لدعم قطاع الرعاية الصحية فى الوطن العربي، ودعم الضلع الثالث فى إدارة الدولة وهى المنظمات غير الحكومية (منظمات المجتمع المدني) فى المساهمة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، والتأكيد على مسئولية الدولة فى تقديم وتطوير خدمات الرعاية الصحية الآمنة وذات الجودة العالمية والمناسبة للمواطنين وبشكل خاص قطاع الأدوية.

وحذر المؤتمر من عدم وجود معايير واضحة لتقديم خدمات الرعاية الصحة وبالتالى التأكيد على قيام الجهات المختلفة فى القطاع الصحى بتطوير وتوحيد وتطبيق معايير جودة إلزامية لكافة مقدمى الخدمات الصحية، ويؤكد المؤتمر بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص اصبحت ضرورة ملحة فى ظل تصاعد تكاليف الرعاية الصحية وارتفاع سقف توقعات المواطنيين.

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