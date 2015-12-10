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كيرى: عقد اجتماع بشأن سوريا فى نيويورك "لم يحسم بشكل نهائى"

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كيرى: عقد اجتماع بشأن سوريا فى نيويورك "لم يحسم بشكل نهائى" كيرى: عقد اجتماع بشأن سوريا فى نيويورك "لم يحسم بشكل نهائى"

>قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الخميس إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الروسى سيرجى لافروف والسعودى عادل الجبير والقطرى خالد العطية يوم أمس الأربعاء.

وأضاف ان عقد اجتماع بشأن سوريا يوم 18 ديسمبر كانون الاول فى نيويورك "لم يحسم بشكل نهائي" وان الاطراف تنتظر نتيجة المحادثات فى ، وتستضيف السعودية -وهى داعم قوى للمقاتلين الذين يحاربون منذ أكثر من أربع سنوات للاطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد- فصائل وأطراف المعارضة السورية هذا الأسبوع فى أكثر المحاولات طموحا حتى الآن للوصول إلى أجندة مشتركة قبيل انعقاد محادثات السلام الدولية المزمعة فى نيويورك.
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