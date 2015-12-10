المؤبد غيابيًا لـ 3أشقاء بتهمة حيازة أسلحة في قنا‎

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد فوزي عبد العزيز وهاني محمد، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، بالمؤبد وغرامة 20 ألف جنيه غيابيًا لـ3 أشقاء لاتهامهم بحيازة وإحراز أسلحة سلاح غير مرخص، بقرية العمرة التابعة لمركز أبو تشت فى القضية التى حملت رقم 509 لسنة 2015 جنايات أبو تشت والمقيدة برقم 752 كلى قنا.

وترجع أحداث الواقعة إلى 11 يناير الماضى، عندما وجهت النيابة العامة تهمة إحراز وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة لكل من عبد الواحد.م.م عامل أجرى، وشقيقيه محمود وخلف الله، وحيازة 18 طلقة نارية.

تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادى، والتى قضت بمعاقبة المتهمين غيابيًا بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه.