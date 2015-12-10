ضبط 45 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالعجوزة

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من ضبط صاحب مخبز لاتهامه ببيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء، وضبط بحوزته 45 طن دقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد قيام "أحمد.ا.ع" صاحب مخبز بلدى بالعجوزى بالاستيلاء على المال العام من خلال تصرفه فى الحصة المنصرفة له من الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة، والمقرر خبزها وتوزيعها على المواطنين لبيعها فى السوق السوداء.

وبالقيام بحملة تموينية استهدفت المخبز، تم ضبط المتهم، وعثر على 45 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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