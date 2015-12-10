ضبط 355 كيلو لحوم فاسدة فى مصنع غير مرخص فى إمبابة

ألقت مباحث التموين بالجيزة اليوم، الخميس، القبض على صاحب مصنع لاتهامه بتجميع كميات من اللحوم الفاسدة وإعادة تصنيعها وبيعها للمواطنين، وضبط بحوزته 355 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإمبابة.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين بالجيزة تفيد قيام "عماد.م" صاحب مصنع بدون ترخيص بتجميع كميات كبيرة من اللحوم والدهون المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى من الأسواق والمحلات العامة وإعادة تصنيعها وعرضها للبيع بأسعار رخيصة.

وبمداهمة المصنع تم ضبط المتهم وبحوزته 355 كيلو من اللحوم والدهون غير صالحة للأستخدام الآدمى، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزه وباشرت النيابة التحقيق.