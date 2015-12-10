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"الاستشعار عن بعد": إطلاق أول قمر صناعى مصرى 100% فى 2022

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"الاستشعار عن بعد": إطلاق أول قمر صناعى مصرى 100% فى 2022 "الاستشعار عن بعد": إطلاق أول قمر صناعى مصرى 100% فى 2022
قال الدكتور مدحت مختار رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن الصين أرسلت اليوم خطابا يبدى رغبتها فى تقديم منحة أخرى لدعم وكالة الفضاء المصرية، بالإضافة إلى المنحة السابقة التى تقدر بـ 22.6 مليون دولار، موضحًا أن إنشاء وكالة الفضاء المصرية يستهدف فى المرحلة الأولى إنشاء صناعة فضاء مصرية على أرض الوطن.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء خلال لقائه مع فضائية "أون تى فى" اليوم الخميس، أن وكالة الفضاء المصرية تعد أمن قومى لمصر وأمرًا هامًا للتنمية، موضحًا أن هيبة أى دولة تحدد بقدر ما تمتلكه فى فضاء وأقمار اتصالات وأقمار صناعية وملاحة جوية وتصوير، مما يحكم سيطرتها على مواردها داخل الدولة، وأن امتلاك لهذه التكنولوجيا سيجعل الدول "تعمل لنا ألف حساب قبل ما يفكر التدخل من خلال الحدود"، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء لجنة عليا لتنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء وكالة فضاء مصرية.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، أن البنية التحتية فى العالم حاليا تعتمد على منظومة الأقمار الصناعية، وإتاحة المعلومات لمتخذى القرار.

وأكد الدكتور مدحت مختار، أننا نعمل حاليا فى محور الأقمار التجريبية، بهدف توطين تكنولوجيا فضاء مصرية، كاشفا عن أنه فى العام 2022 سيتم إطلاق أول قمر كامل مصرى 100%، موضحًا: نعتمد فى ذلك على الموارد البشرية بالجامعات، فهناك ثروة تقدر بالملايين تهدر فيما يتعلق ببرامج ماجسيتر ودكتوراه.

وأوضح، أن الأقمار الصناعية الكبيرة سيتم البدء فيها من خلال مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، مضيفًا: نملك برنامجا لامتلاك منظومة أقمار صناعية بقدرات تصوير عالية.
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