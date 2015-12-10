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الإعادة مرة ثانية بين المرشحين على رئاسة اتحاد طلاب مصر

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الإعادة مرة ثانية بين المرشحين على رئاسة اتحاد طلاب مصر الإعادة مرة ثانية بين المرشحين على رئاسة اتحاد طلاب مصر
قررت اللجنة العليا لانتخابات الطلاب التابعة لوزارة التعليم العالى، إجراء جولة الإعادة مرة ثانية بين المرشحين على منصب رئيس اتحاد طلاب بعد تساوى الأصوات بجولة الإعادة بين عبد الله أنور، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وهشام عبد الله، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية.

وتقر اللائحة الطلابية إجراء الإعادة مرة ثانية إذا تساوى المرشحان فى عدد الأصوات فى المرة الأولى للإعادة، وتكون جولة الإعادة الثانية خلال 3 أيام بعد انتهاء التصويت للإعادة الأولى، أو إجراء القرعة فى نفس يوم التصويت.

وبررت اللجنة إجراء جولة الإعادة الثانية اليوم، وذلك لأن الطلاب مرتبطون بظروف الامتحانات والسفر.
>من جانبهم، رفض الطلاب من أعضاء مجلس اتحادات الجامعات، استخدام القرعة لحسم العملية الانتخابية قائلين: "لا يصح أن يأتى رئيس اتحاد طلاب مصر بالقرعة ولابد أن يأتى بالتصويت".

وأضاف الطلاب، أنهم لن ينتظرون يومين لإجراء جولة الإعادة الثانية وذلك لارتباطهم بالسفر والامتحانات بجامعاتهم، لذلك قررت اللجنة العليا لانتخابات الطلاب الاجتماع وحسم الأمر.

وكانت الأصوات تساوت بين عبد الله أنور، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وهشام عبد الله، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، المرشحين على منصب رئيس اتحاد طلاب مصر حيث حصل كل منهما على 21 صوتًا مقابل 3 أصوات باطلة من 45 عضوًا بمجالس الاتحادات.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات الطلاب التابعة لوزارة التعليم العالى، أجرت جولة الإعادة بين عبد الله أنور، رئيس اتحاد جامعة القاهرة، وهشام عبد الله، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، باعتبارهما الحاصلين على أعلى الأصوات بانتخابات التصعيد من بين المرشحين على رئاسة اتحاد طلاب مصر.

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مصر 365

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