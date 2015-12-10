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وزير العدل: مصرون على استعادة أموال الشعب المصرى المنهوبة

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وزير العدل: مصرون على استعادة أموال الشعب المصرى المنهوبة وزير العدل: مصرون على استعادة أموال الشعب المصرى المنهوبة
قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن القائمين على ملف استعادة أموال المصريين المهربة بالخارج، بذلوا المزيد من الجهد فى سبيل استعادة الأموال، مؤكدا نحن مصرون على استعادة أموال الشعب المصرى المنهوبة.

وأكد وزير العدل خلال كلمته اليوم الخميس، فى المنتدى العربى لاسترداد الأموال المنهوبة فى دورته الرابعة فى تونس، أن المصرية بعد ما يقرب من 5 سنوات من العمل الشاق على الصعيدين المحلى والدولى، تدرك أن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف حتى الآن بالعديد من الصعوبات.

وتابع أنه لابد من الاستمرار فى العمل بعزيمة وبشكل أقوى، وأن نستمسك بالقانون بشكل أفضل، وألا تكّل جهودنا ولا تمل فى هذا الملف، قائلا: "سنظل صامدين فى هذا المجال حتى استعادة آخر قرش يملكه الشعب المصرى".

وأكد وزير العدل أن هناك تحديات وصعوبات تواجهها الحكومة المصرية فى استرداد الأموال المهربة للخارج، ومنها صعوبة تحديد أماكن تلك الأموال.

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مصر 365

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