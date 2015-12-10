"التايمز": مبارك وبن على والفيفا ضمن قائمة الأكثر فسادا فى العالم

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونظيره التونسى زين العابدين بن على والاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، من بين الحالات الأكثر فسادا فى العالم.

وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن بحسب القائمة القصيرة التى تصدرها منظمة الشفافية الدولية لأكثر 15 منظمة وشخص فسادا فى العالم، والتى يجرى التصويت عليها لاختيار الأكثر فسادا.

وجرى اختيار 15 شخص وهيئة من بين 383 اختيار رشحهم المصوتين على الموقع الإلكترونى للمنظمة الدولية، مع لجنة خبراء تشرف على عناصر الاختيار والتى تتضمن وجود مصالح مالية مخبأة وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت الشفافية الدولية أن ولاية ديلوار الأمريكية، التى تسمح ببقاء مالكى الشركات داخلها، سرا حيث لا يتم إعلان اسم صاحب الشركة، تمثل رمزا قويا لمدى قدرة الفاسدين على العمل.

وقال جوزيه أوجاز رئيس المنظمة: "طوال سنوات عمل الفاسدين بحرية وبانتهاكات منهجية للسلطة وإساءات رهيبة لحقوق الإنسان وتدمير عام للحياة اليومية للناس، هذه القدرة على العمل مع الإفلات من العقاب يجب وضع حد لها".

وأضاف أن بمجرد التعرف على أكبر رموز الفساد فى العالم، فسوف يتم السعى اجتماعيا وقانونيا لفرض عقوبات على أفعالهم ضد الناس وخاصة الفقراء.

وضمت القائمة أيضا فيلكس بوتستا، السيناتور بجمهورية الدومينكان، وشركة بيتروبراس، عملاق النفط المملوكة للحكومة البرازيلية، والرئيس السابق لبنما، ريكاردو مارتينيلى، وحاشيته والرئيس الأوكرانى السابق فيكتور يوتشينكو، وابنة الرئيس الأنجولى، إيزابيل دوس سانتوس.

كما شملت أيضا النظام السياسى اللبنانى، حيث الفساد المنهجى فى الحكومة والسلطات ومؤسسات الدولة، ومؤسسة أحمد كاديروف المسئولة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الشيشان، ونجل رئيس غينيا الاستوائية، ثيودور أوبيانج، وكذلك شركة الإنشاءات الصينية المملوكة للدولة.



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