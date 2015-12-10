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بالصور..القوات البحرية تدشن أول غواصة مصرية حديثة من طراز " 209 "الألمانية

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بالصور..القوات البحرية تدشن أول غواصة مصرية حديثة من طراز " 209 "الألمانية بالصور..القوات البحرية تدشن أول غواصة مصرية حديثة من طراز " 209 "الألمانية
حضر اللواء بحري أركان حرب أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية مراسم الاحتفال بتدشين أول غواصة مصرية حديثة من طراز" 209/1400 " والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين جروب" الألمانية، والتى تعد بمثابة اضافة تكنولوجية هائلة لامكانات القوات البحرية ودعم قدرتها علي حماية الأمن القومى المصري ، ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التى تمس امن وسلامة السواحل والمياه الاقليمية المصرية، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقا لاحدث النظم القتالية العالمية
>اليوم السابع -12 -2015

وأكد قائد القوات البحرية علي عمق علاقات التعاون التي تربط البلدين في العديد من المجالات ، مشيرا الي جهود الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل فى تحقيق هذه الخطوة العملاقة علي صعيد العلاقات المتميزة بين البحريتين المصرية والألمانية.
>اليوم السابع -12 -2015

وحضر الاحتفال الفريق راينار برينكمان نائب قائد القوات البحرية الألمانية والسفير بدر عبدالعاطى سفير بألمانيا والقنصل العام المصرى بمدينه هامبورج وعمدة مدينة كييل وعدد من كبار المسئولين الألمان والملحق العسكري المصري بألمانيا.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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