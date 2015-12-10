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«محافظ الوادي الجديد»: توفير كوادر مدربه لتسهيل الخدمات

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«محافظ الوادي الجديد»: توفير كوادر مدربه لتسهيل الخدمات «محافظ الوادي الجديد»: توفير كوادر مدربه لتسهيل الخدمات

 

جانب من الاجتماع

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد اجتماعا موسعا بحضور اللواء اشرف شاش سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار اللواء عشماوي خلال الاجتماع  إلى ضرورة ميكنة المصالح الحكومية وربطها الكترونيا ببعضها لتقديم الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة وتوفير كوادر مدربه ومؤهله بجميع المصالح لتسهيل الإجراءات علي المواطنين.

وشدد محافظ الوادي الجديد على تطبيق نظام اداره الجودة وبرامج الكترونية الحديثه لتقديم الخدمات بمستوى عالي من الدقه فى اقل وقت ممكن.

و أكد على ضرورة  تأمين جميع المصالح الحكومية مع ضرورة ربط هيئه الأحوال المدنية والإدارات التموينية للتأكد من صحة البيانات المقدمة فى عمليات الخصم والاضافه وإنشاء قاعدة بيانات سليمة بجميع المصالح الحكومية .

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